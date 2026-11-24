美国检方表示，前OpenAI员工阿卜杜勒拉赫曼·阿尔福赞经常与多名同沙特阿拉伯政府有关联的人士联系。控方要求旧金山一家法院不要准许其保释，理由是阿尔福赞与美国联系薄弱，并且存在他返回沙特阿拉伯的风险。

录音和机密文件

据Engadget报道，执法人员在阿尔福赞的电脑上发现了数百个音频文件。检方称，其中数十个包含2026年9月期间在OpenAI举行的会议和谈话录音。

检方称，许多录音可能包含可构成公司商业秘密的信息。据其所述，阿尔福赞将部分文件上传至Dropbox。他还据称利用人工智能制作录音文字稿，按日期分类，并根据内容重新命名。

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辩方立场

今年10月，在OpenAI员工于管理层会议室电视机后发现一台录音设备后，阿尔福赞被逮捕。他在当天被解雇。检方称，在阿尔福赞的手机上还发现了一份标有“机密”的战略合作伙伴关系文件的照片。

这名前OpenAI员工否认曾为沙特阿拉伯窃取公司的商业秘密，并请求将保释金定为100万美元。Engadget援引彭博社报道称，美国联邦地区法院法官文斯·查布里亚质疑，在没有支持更严重指控的证据的情况下，是否应继续羁押阿尔福赞。

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