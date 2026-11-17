美国检方在纽约州布鲁克林联邦法院针对中国科技公司华为的刑事审判中完成了结案陈词。据《南华早报》报道，控方周一向陪审团陈述约六小时。

华为及其三家关联公司在该案中面临12项尚未撤销的刑事指控。其中包括共谋从事敲诈勒索活动、共谋窃取商业秘密、银行及电信诈骗，以及妨碍司法公正。该公司否认所有指控。

控方论点

美国助理检察官梅雷迪思·阿尔法告诉陪审员，华为据称在20年间采用非法手段发展和保护其业务。检方试图证明，该公司系统性地获取竞争对手的机密信息，以增加利润并保护其业务。

在所列举的事件中，控方提到了Tappy机器人的案件，T-Mobile曾使用该机器人测试智能手机。法庭播放了一段视频，检方称视频显示一名华为员工取走了机器人的一部分。控方还援引了涉嫌窃取思科源代码一事，以及一份2013年的备忘录；检方认为，该备忘录提出向获取竞争对手机密信息的员工发放奖金。

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涉及伊朗业务的事件

检方还表示，华为将注册于香港的Skycom公司用作隐蔽子公司，以规避美国针对伊朗的制裁。根据控方说法，华为就其与Skycom的关系误导了包括汇丰银行在内的银行，而与伊朗业务相关的美元交易则经由美国金融体系进行。

检方还援引了华为首席财务官孟晚舟在2021年达成的暂缓起诉协议中作出的承认。她承认，尽管知道华为控制该公司，却将Skycom描述为与华为存在一般商业关系的第三方，从而误导了汇丰银行。孟晚舟不是当前审判中的被告。

由于检方陈述时间过长，华为辩护方未能在周一发言，预计将在周二提出结案陈词。陪审团可能于周三开始审议。如被定罪，华为可能面临巨额罚款及没收收益；控方称，这些收益与涉嫌犯罪有关。

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