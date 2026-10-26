台湾检方正在地方选举前调查2302起涉嫌贿选举报。截至10月19日，这些举报涉及2593人，《台北时报》报道称，并援引最高检察署消息。

选举违规举报

涉嫌贿选的举报约占检方收到的6415起选举相关违法举报中的35.9%。执法部门还登记了53起案件，涉及54名涉嫌违反《反渗透法》的人士。

检方表示，涉嫌方案包括现金支付、免费宴席、礼品套装，以及通过慈善和地方组织提供利益以换取选票。司法部表示，检察官将不论涉案人员的政治归属和身份，客观公正地采取行动，并遵守正当法律程序和人权原则。

多个地区实施拘留

案件包括对花莲县秀林乡乡长王美奎、其丈夫胡志明以及一名姓许的慈善组织负责人的调查。调查人员认为，胡志明可能在生日庆祝活动中向选民提供免费餐食，发放1000至2000新台币的现金礼物，并使用慈善组织资金举办宴会。法院裁定三人均羁押禁见。

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在台中，调查人员正在调查一名姓郑的市议员候选人。检方怀疑其通过中间人向选民提供礼品套装。9月21日搜查期间，执法人员查获超过1526万新台币现金和69套礼品。中间人被羁押禁见，候选人则以10万新台币交保获释。

此外，检方正在调查彰化县议会议长谢典林，怀疑其利用议会资金举办宴会，作为涉嫌贿选方案的一部分。调查人员还表示，可能存在侵占公共资金的情况。谢典林及其父亲被羁押禁见，台中高等法院驳回了他们针对该强制措施提出的申诉。

在高雄，市议员候选人张启楷被怀疑在母亲节宴会上向选民发放糕点套装。最高检察署称，还正在调查他是否通过父亲和哥哥动用渔业协会资源，帮助选民使用虚假文件获得资格和补贴，以换取选票。该候选人的父亲和哥哥已被拘留。调查仍在进行中，涉案人员可能承担的刑事责任将由法院确定。

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