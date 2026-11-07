11月6日，乌拉圭弗赖本托斯的检察官吉列尔米娜·乔伊收到了一份陆军紧急报告，内容涉及三名军人在乌拉圭河夜间游泳期间死亡。该文件在国防部收到后，经总检察院转交，The Rio Times报道。

乌拉圭河上的训练

这些军人于10月底在里奥内格罗省弗赖本托斯附近举行的第64期战术潜水员课程期间死亡。死者被确认为马蒂亚斯·瓦塞利亚，以及下士卡洛斯·莱安德罗·戈麦斯和胡安·罗查。

陆军司令马里奥·史蒂文纳齐将军表示，参加游泳的人员被绑在同一根绳子上，部分军人留在水下。据该媒体报道，一些参与者被缠住后，绳子被割断。一名军人获救，另外三人的遗体随后在河中被找到。死因仍在确定中。

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单独的刑事调查

军人死亡后，陆军启动了紧急内部行政调查。调查旨在确定训练如何规划和批准、采取了哪些安全措施，以及对紧急情况作出了怎样的响应。

完成的报告还将提交给国防部长桑德拉·拉索，她将审议可能责任的问题。与此同时，检察机关的调查与陆军审查分开进行。检察官乔伊将在未来几天分析提交的文件。

全国哀悼

乌拉圭政府宣布11月3日和4日为全国哀悼日。政府建筑、军营、空军基地和军舰上的国旗均降半旗。唯一的幸存者、少尉布赖恩·鲁伊斯已离开重症监护室，目前在蒙得维的亚军事医院的普通病房。

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