印度伊斯兰传教士扎基尔·奈克公开为阿富汗限制女孩接受中等和高等教育辩护。在社交媒体上传播的一段视频中，他称媒体据称错误报道了该国的情况，NDTV World报道。

奈克声称，塔利班当局并未禁止女孩接受教育，只是在安全条件建立之前推迟高年级和高等教育机构的教学。据他所说，小学教育开放至六年级，而后续教育因缺少女教师和安全环境而暂停。他还称，阿富汗女性正在获得伊斯兰学和伊斯兰教法领域的硕士和博士学位。

对传教士言论的批评

巴基斯坦教育活动人士、马拉拉·优素福扎伊的父亲齐亚丁·优素福扎伊称这些言论令人深感不安和失望。他指出，将无限期禁令描述为推迟，以及援引缺少女教师的说法，都不是令人信服的辩解。

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流亡中的阿富汗前议员玛丽亚姆·苏莱曼希尔讽刺地回应了奈克的论点。她注意到他关于缺少女教师的说法，并指出塔利班限制了女教师工作。

UNICEF关于女孩教育的数据

根据UNICEF的数据，自2021年9月以来，超过260万阿富汗女孩无法获得中等教育。该组织表示，阿富汗仍是世界上唯一一个事实上对女孩和女性关闭中等和高等教育的国家。

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