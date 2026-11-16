至少九家美国公司表示，它们已获得唐纳德·特朗普政府征收关税的退款，并将部分资金用于管理层薪酬。据ProPublica的一项调查显示，《卫报》对此进行了报道。

退款与奖金

ProPublica分析了公司的财务文件以及有关其业绩电话会议的记录。该媒体发现，一些此前将消费者价格上涨归因于进口关税的企业，并未说明是否会将获得的补偿返还给客户。

工具制造商Stanley Black & Decker销售吸尘器、电钻和卷尺等产品，预计将获得至少2.98亿美元的关税退款。该公司在财务披露中表示，所获得的退款部分被与之直接相关的可变激励薪酬成本抵消。ProPublica指出，同样将获得退款的TJMaxx和Marshalls连锁店的高管也报告了将部分资金作类似用途的情况。

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返还关税款项

在美国最高法院裁定所谓“解放日”关税因超越总统权限而属非法后，特朗普政府自8月以来已向公司返还至少1000亿美元。这约占约1310亿美元关税款项的60%。

据ProPublica报道，政府尚未公布获得退款的公司名单。一些企业在法院作出裁决后立即对美国政府提起诉讼。与此同时，特朗普表示，他会记住那些要求补偿的公司，并称赞了没有急于提出此类请求的公司。

纽约联邦储备银行估计，26%的关税上调被转嫁至消费价格。耶鲁预算实验室则计算称，根据现行法律，关税每年使美国家庭承担约900美元的成本。

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