在中国，非心脏手术前漏服早晨剂量的血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂或血管紧张素受体阻滞剂（ARB），降低了手术期间需要治疗的动脉低血压发生率。News-Medical 报道了发表在《英国医学杂志》（The BMJ）上的一项随机研究结果。

研究如何进行

该试验纳入了2012名患有动脉高血压、年龄为60至80岁的患者。参与者平均年龄为69岁，其中54%为男性。他们平均服用ACE抑制剂或ARB十年，并于2020年11月至2023年12月期间，在中国五家大型医院接受全身麻醉下的非心脏手术。

1004名参与者在手术当天早晨继续服用其常用药物，1008名则接受了外观相同的安慰剂。低血压被定义为平均动脉压低于65毫米汞柱，或较术前水平下降至少30%，且该情况需要治疗。

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结果显示什么

未服用早晨剂量的患者中，31.2%记录到低血压发作；继续治疗者中这一比例为45.5%。未用药组在手术期间低血压的持续时间也平均缩短1.3分钟，且较少需要使用血管加压药：28.5%对41.1%。

研究人员发现，两组在术后低血压、30天内并发症或死亡率方面没有统计学显著差异。他们指出，研究对象是在中国接受中等时长非心脏手术的患者，因此结果可能不适用于风险极高的手术或其他国家的人群。参与者在干预后仅接受了30天随访。

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