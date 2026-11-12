德国公司Proxima Fusion于10月28日在日本东京与日本企业Fujikura和Kyoto Fusioneering签署了谅解备忘录。与Fujikura达成的协议涉及高温超导带材，该材料用于聚变反应堆中约束等离子体的磁体。与Kyoto Fusioneering签署的协议 предусматривает扩大在使用强微波加热等离子体的回旋管及燃料循环技术方面的合作，据OilPrice报道。

下萨克森州的生产计划

Proxima Fusion计划与Fujikura共同研究在德国工业化生产此类带材的可能性。计划在下萨克森州建设的一座价值1.4亿欧元的工厂，到2030年可能每年生产约5000公里带材。

该公司估计，Alpha演示装置大约需要2万公里高温超导带材。每座计划建设的Stellaris发电站还需要约4万公里这种材料。带材被绕制成磁体，磁体产生强磁场，以便在1亿至1.5亿摄氏度的温度下稳定约束等离子体。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

生产有限与对原材料的依赖

高温超导带材的生产复杂且昂贵，因此只有数量有限的公司生产这种材料。该材料通常以稀土钡铜氧化物REBCO为基础；其陶瓷超导层脆弱且对弯曲敏感。由这种材料制成的磁体也可能局部失去超导性，从而导致电阻加热，并可能损坏结构。

带材生产尤其需要钇和钆。根据OilPrice的数据，中国占全球稀土元素开采量的约69%，并于2025年对钇、钆以及另外五种中重稀土元素实施出口管制。

Proxima Fusion成立于2023年，是马克斯·普朗克等离子体物理研究所的衍生公司。该公司正在开发设计用于连续运行的仿星器反应堆，不同于以脉冲周期运行的、更为常见的托卡马克装置。

关注我们在