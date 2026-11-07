在澳大利亚，司法精神科医生凯丽·伊格尔呼吁，将新南威尔士州监狱囚犯的心理健康责任移交给医疗服务机构Justice Health，而不是由监狱系统工作人员负责。她认为，Corrections Services NSW的工作人员应识别处于危机中的人员，但之后应由接受过临床培训的专家负责其状况，ABC News报道。

现行监管体系

目前，被认为有自杀或自残倾向的囚犯会被转介给一名负责的Corrections Services NSW工作人员。该工作人员会制定即时支持计划，确定风险级别、关押地点和监管强度。相关人员可能被转移至安全牢房，牢房内可用于悬挂的点位被尽量减少，并通过摄像头和人工检查实施监管。

随后，该案件将由风险干预小组审议，成员包括两名Corrections Services NSW工作人员和一名Justice Health代表。通常为一名狱警、一名监狱系统服务与项目工作人员以及一名护士。如果他们对如何进一步处置囚犯存在分歧，则由监狱长作出决定。

伊格尔是Justice Health的临床主任，但以私人执业者身份评论此事。她表示，这一体系作为医疗干预措施没有循证依据。她强调，惩教机构工作人员不具备评估患者心理状态、痛苦程度和临床需求所需的技能与培训。

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调查结论与床位短缺

ABC的调查发现，自2015年以来有数十份验尸官结论记录了对患有精神障碍囚犯的照护缺陷。调查西蒙·卡特赖特于2021年死亡事件的验尸官表示，卡特赖特在等待精神科机构床位17天后死亡，Corrections Services NSW不应处于必须照护精神疾病患者的境地。

根据澳大利亚健康与福利研究所2020年的数据，进入新南威尔士州监狱的人中，近一半患有精神障碍。在这些囚犯中，一半曾接受抑郁症治疗，39%曾接受焦虑症治疗，18%曾接受精神分裂症治疗，14%曾接受双相情感障碍治疗。

2023年10月，新南威尔士州政府承诺在四年内新增109张法医精神健康护理床位，这原本将使容量增加50%。与此同时，伊格尔指出，现行安排阻碍囚犯转往此类机构，因为他们仍由Corrections Services NSW负责。

Corrections Services NSW表示，其通过多学科团队与Justice Health合作。Justice Health的一名代表称，该机构打算遵守医疗原则、识别风险并改善囚犯获得治疗的机会。惩教服务部长阿努拉克·查蒂冯表示，他期待被羁押人员获得适当的医疗和精神科护理。

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