由巴费尔·塔拉巴尼领导的库尔德斯坦爱国联盟（PUK）已退出伊拉克库尔德斯坦地区政府。此事发生在埃尔比勒议会恢复运作之后，该议会此前已陷入政治瘫痪两年。尽管PUK抵制，库尔德斯坦民主党（KDP）仍举行了议会领导层选举，《The National》报道。

PUK要求在议会会议召开前就关键职位的分配达成协议。民族立场运动、库尔德斯坦伊斯兰联盟和新一代运动也与其一道抵制了此次会议。伊拉克库尔德斯坦地区政府总理马斯鲁尔·巴尔扎尼呼吁所有政党支持议会恢复运作，并强调此举并非针对任何政治力量。

两党之间的争端

由穆斯塔法·巴尔扎尼于1946年创立的KDP，主要支持者集中在埃尔比勒和杜胡克。其主要代表人物包括总理马斯鲁尔·巴尔扎尼和库尔德斯坦地区总统内奇尔万·巴尔扎尼。PUK由贾拉勒·塔拉巴尼于1975年创立；他与其他库尔德政治人士一道脱离了KDP。该党主要在苏莱曼尼亚拥有强大影响力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

两股力量之间的竞争此前已升级为武装冲突：1994年，围绕领土、政治影响力和关税收入的争端导致了一场内战。1998年，双方在美国斡旋下在华盛顿达成协议，结束了敌对行动。在2006年行政机构正式合并之前，该地区实际上拥有两个行政机构——一个由KDP控制，位于埃尔比勒和杜胡克；另一个由PUK控制，位于苏莱曼尼亚。

再次分裂的风险

分析人士指出，目前的法律和政治情况不同于20世纪90年代的局势。伊拉克宪法承认库尔德斯坦地区是一个联邦实体，但未规定个别省份退出已经存在的自治地区的程序。研究人员穆罕默德·萨利赫评估认为，苏莱曼尼亚和哈拉卜贾若在未被承认为独立联邦地区的情况下分离，可能会失去相当一部分权力。

巴费尔·塔拉巴尼称有关建立两个政府的讨论为时过早，并完全排除了发生暴力的可能性。同时，他表示，这场争端是该地区两股政治力量之间由来已久的冲突。一名KDP代表表示，希望双方能够在未来几周或几个月内达成协议。

关注我们在