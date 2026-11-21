法国巴黎圣日耳曼在法国尼斯客场以3比2击败尼斯，赢得一场法甲联赛比赛。德西雷·杜埃在进球后不久膝盖受伤，含泪离场。Channel NewsAsia报道了比赛进程。

巴黎圣日耳曼在早早失球后逆转

尼斯在第8分钟首开纪录：穆罕默德·阿穆拉以一记精准的低射远角完成主队的首次进攻。巴黎圣日耳曼在第31分钟扳平比分，森尼·马尤卢在VAR回看后因手球判罚的点球中破门。

不到一分钟后，杜埃接阿什拉夫·哈基米的传球破门，帮助客队取得领先。7分钟后，他在一次看似普通的动作后将重心放在右腿上时倒地，随后被抬离球场。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

等待医学检查

巴黎圣日耳曼主教练路易斯·恩里克表示，球队需要等待医学检查结果，但杜埃的伤势看起来很严重。据他所说，这名球员赛后在更衣室内。

奥斯曼·登贝莱在经历一个月的休战后替补登场，并在第85分钟助攻费兰·托雷斯扩大巴黎圣日耳曼的领先优势。伤停补时阶段，尼斯后卫阿里·阿卜迪扳回一球。11场比赛过后，巴黎人积26分，将榜首领先优势扩大到5分。

关注我们在