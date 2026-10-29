科学家发现，2024年初南极半岛附近危险群岛上阿德利企鹅的大规模死亡，是由禽霍乱这一细菌性疾病引起，而非禽流感。NPR报道。

2024年3月，兽医拉尔夫·范斯特雷尔斯与同事抵达这些岛屿，原本预计记录高致病性H5N1禽流感传播造成的后果。仅在一处登陆坡道上——研究人员将其面积比作机场跑道——团队就发现了超过537具企鹅尸体。研究人员估计，死亡的阿德利企鹅及其他鸟类物种总数达数千只，但由于必须迅速开展工作，他们无法进行完整统计。

病毒浓度较低

在考察期间，研究人员确实在尸体样本中检测到禽流感病毒，但其浓度较低。对于刚刚死亡的鸟类而言，如果H5N1是其死亡的主要原因，这不符合预期情况。

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考察队返回后，范斯特雷尔斯在荷兰的同事在显微镜下检查了组织，并发现了细菌。他们确定，该疾病由细菌感染引起——禽霍乱。研究结果于10月发表在《Proceedings of the Royal Society B》期刊上。

受到较少监测的疾病

禽霍乱不同于人类霍乱。范斯特雷尔斯表示，适应鸟类的菌株不会对人类构成重大风险，但这种疾病会导致世界不同地区的鸟类死亡，尤其是在细菌繁殖良好的寒冷环境中。

研究人员指出，上一次在南极半岛寻找这种疾病是在25年前。范斯特雷尔斯认为，禽霍乱疫情可能经常发生，但一直未被察觉。科学家强调，有必要追踪其他感染，而不是只关注禽流感。

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