巴基斯坦反对党PTI表示，准备接受JUI-F领导人毛拉纳·法兹鲁尔·拉赫曼在对抗政府斗争中的支持。PTI秘书长萨尔曼·阿克拉姆·拉贾在伊斯兰堡作出上述表示，Dawn报道。

PTI的立场

拉贾表示，PTI愿意欢迎任何站在该党一边并支持其斗争的人。他指出，不同政治力量可能在不同时间段加入这场运动，但不应拒绝它们的支持。

PTI秘书长补充说，该党并不将毛拉纳·法兹鲁尔·拉赫曼视为“救世主”或“弥赛亚”，也不会将特别希望寄托在某一个人身上。同时，PTI希望扩大其运动，如果JUI-F领导人提供支持，该党将会接受。

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与伊姆兰·汗的会面

PTI还表示，该党创始人、目前被拘押的伊姆兰·汗的亲属再次被拒绝在阿迪亚拉监狱探视他。律师阿维斯·尤纳斯·乔杜里告诉Dawn，律师戈哈尔·阿里·汗和萨尔曼·阿克拉姆·拉贾，以及乌兹玛·汗努姆之子阿卜杜拉·汗抵达监狱，但他们未获准与伊姆兰·汗会面。

前一天，伊姆兰·汗的律师、巴里斯特萨尔曼·萨夫达尔获准会见这位被监禁的PTI创始人。

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