在伊斯兰堡，巴基斯坦正义运动党（PTI）核心委员会对该党被监禁的创始人、前总理伊姆兰·汗的健康状况表示担忧。该党呼吁巴基斯坦首席大法官确保有关其治疗的法院命令得到有效执行，Dawn报道称。

委员会会议是在有报道称汗的血压升至192后举行的。PTI在一份声明中称，这些数据极其令人担忧。党内代表还表示，监狱的医疗条件不足，汗的家人和私人医生在探视他时也面临阻碍。

PTI的要求

委员会要求允许汗的私人医生立即且不受阻碍地接触他，进行必要的医学检查和诊断测试，并将他转送至伊斯兰堡的Shifa International医院进行全面检查和治疗。

PTI强调，保护汗的健康和生命是紧迫的人道主义问题。该党还呼吁其议员、党组织和官员在议会、省级议会及其他平台提出其治疗和权利问题。

最高法院此前的裁决

伊姆兰·汗自2023年8月起被羁押。1月底，有消息称他右眼患病——视网膜中央静脉阻塞，随后他数次被送往医院。

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8月18日，巴基斯坦最高法院下令将这名前总理转送至Shifa International Hospital。监狱管理部门报告的附件指出，巴基斯坦医学科学研究所的一名医生于8月1日为汗进行了检查，当时他抱怨血压不受控制地波动、心悸、头痛和不安。

8月10日为汗检查的医疗委员会建议他每天散步一小时，获得报纸、杂志、电视和书籍，并更频繁地与近亲或妻子会面。该委员会认为，这可能有助于控制焦虑和血压。

与此同时，当局将汗送往国立巴基斯坦医学科学研究所，随后又将他送回监狱。信息部长阿塔乌拉·塔拉尔解释称，转送至另一家医院是出于安全形势考虑；据他所说，PTI支持者在前往医疗机构的路上以及在医疗机构附近制造了这一安全问题。该党否认了这些说法，并指责政府蓄意不执行法院命令。

PTI核心委员会还对该党被监禁的副主席沙阿·马哈茂德·库雷希在监狱中跌倒后的状况表示担忧，并呼吁立即将他转送至医院进行全面检查和治疗。

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