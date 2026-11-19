侵略国俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京在中国深圳举行的APEC经济领导人会议上表示，在全球经济碎片化的背景下，该论坛应确立团结基调。他呼吁与会者制定建设性的合作议程，据阿纳多卢通讯社报道。

深圳宣言

普京表示，俄罗斯支持为会议参与者批准而准备的最终《深圳宣言》草案。他还称，与亚太地区经济体的伙伴关系是俄罗斯的战略方向，并表示该国是该地区不可分割的一部分。

普京称，亚太地区已成为全球发展的驱动力之一。他援引预测称，APEC成员经济体今年的经济增长可能达到4.8%，他表示，这显著高于全球平均水平。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

合作与物流

这位俄罗斯领导人表示，有意与APEC参与者在高科技产业开展密切合作，特别是在核能领域。他还表示，在保障数据主权和安全的条件下，愿意分享数字经验和人工智能领域的成果。

此外，普京邀请该地区经济体更积极地使用俄罗斯正在发展的物流路线。他表示，在过去数十年中，俄罗斯与论坛伙伴已实施80多个互利项目和倡议。

APEC成立于1989年，汇集了21个经济体，包括中国、美国、俄罗斯、日本、韩国、澳大利亚、加拿大、印度尼西亚、马来西亚和越南。

关注我们在