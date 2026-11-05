俄罗斯这个侵略国的总统弗拉基米尔·普京通过法令，将Japan Tobacco International在四家俄罗斯公司的股份移交临时管理。这些股份被交由俄罗斯公司Industrial Assets管理，Channel NewsAsia援引路透社报道。

关于四家公司的法令

该文件未说明作出这一决定的原因。此前，克里姆林宫曾将类似举措与俄罗斯当局所谓“不友好”国家的行动联系起来。

Japan Tobacco International隶属于Japan Tobacco Inc.。该公司称自己按销售额计算是俄罗斯最大的烟草制品生产商。JTI未立即回应有关该法令的置评请求。

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此前的资产移交

9月，俄罗斯当局将瑞士食品公司Nestle、德国批发商Metro AG和法国零售商Auchan的资产移交临时管理。10月，莫斯科接管了另外四家欧洲公司在俄罗斯的资产。

俄罗斯当局将10月的决定解释为欧洲国家支持乌克兰，以及其所称对俄罗斯财产的非法剥夺。10月，俄罗斯外交部还称一家日本公司向乌克兰出售无人机是敌对举动，并警告将作出严厉回应。上个月，俄罗斯报告称，一名日本记者在萨哈林岛因涉嫌间谍活动被拘留。

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