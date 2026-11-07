俄罗斯联邦总统、侵略国领导人弗拉基米尔·普京扩大了在俄罗斯被移交临时管理的日本烟草国际公司（JTI）机构名单。在原始法令列出的四家公司之外，又增加了三个机构，Channel NewsAsia报道。

法令规定了什么

周四，普京签署法令，将JTI在俄罗斯的资产移交临时管理。该集团四家公司的股权被移交给俄罗斯公司Industrial Assets管理。

夜间发布的另一项法令将该措施扩大至另外三家由JTI Investments Sarl拥有的公司。根据Interfax通讯社的数据，这些机构承担进口、管理和控股职能。

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公司的立场

Industrial Assets负责人安东·皮沃瓦罗夫向俄罗斯媒体RBC表示，该公司将力求维持生产、现有员工团队，并持续履行对员工和商业伙伴的义务。

法令没有说明作出这一决定的原因。此前，克里姆林宫曾将类似的资产没收与俄罗斯认定为不友好国家的行动联系起来。

在首项法令公布后，JTI表示已知悉该决定，正在评估局势和可能的行动方案，并将利益相关方的利益，尤其是员工的利益置于优先地位。JTI隶属于Japan Tobacco Inc.，后者约37%的股份由日本政府持有。俄罗斯业务贡献了Japan Tobacco Group约10%的营收和约25%的营业利润。

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