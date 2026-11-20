俄罗斯这一侵略国的总统弗拉基米尔·普京表示，在乌克兰袭击位于暂时被占领的克里米亚、属于乌克兰一部分的刻赤大桥后，莫斯科不会同意停止对能源设施和航运的袭击。他在中国深圳与中国和美国领导人会谈后作出这一表态，《日本时报》报道。

普京称，他曾指示俄罗斯联邦安全会议研究一项可能的协议，即停止在海上及针对能源基础设施的袭击。但这名俄罗斯总统声称，在大桥遭袭后，不会达成此类安排。他还表示，俄罗斯将回应这些袭击。

对大桥的打击

乌克兰军方确认对公路铁路两用的刻赤大桥发动了新一轮打击。该桥由俄罗斯在乌克兰暂时被占领的领土上非法建造。乌克兰武装部队总参谋部表示，使用了“海王星”导弹打击这座设施上的铁路轨道，并称其为占领克里米亚的象征。据该媒体报道，未有人员伤亡的消息。

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这是该桥一周内第三次遭到打击，之后列车运行曾短暂暂停。周二早些时候，根据视频和照片，乌克兰无人机和导弹摧毁了大桥中央的公路桥跨。

维修评估

俄罗斯政府副总理马拉特·胡斯努林对俄罗斯国家电视台表示，评估维修期限大约需要一周时间。他说，部分路段可在一至两个月内修复。

与此同时，丹麦咨询公司COWI的工程师英厄尔·克龙认为，更换约227米长的公路桥跨和拱结构可能需要一年以上。她解释说，这需要制造一个新的大型钢结构，而采用支撑结构的临时方案可能会使船只从桥下通行更加困难。

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