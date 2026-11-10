澳航准备在澳大利亚裁减850个工作岗位——《卫报》

澳大利亚航空公司澳航正准备在该国裁减850个工作岗位，并将部分职能移交给埃森哲在印度的团队。这些变化是后台系统、流程和数据现代化的一部分，同时将加大对技术和人工智能的投资。

与埃森哲的协议

据《卫报》报道，澳航已与埃森哲签署了一项关于升级后台系统的多年期协议。部分服务计划移交给埃森哲在印度的大型团队。

澳航首席执行官凡妮莎·哈德森表示，在作出最终决定前，航空公司将与可能受变化影响的员工及工会进行协商。首批变化预计将在明年年中前生效。她表示，技术变革的速度和规模对该企业而言前所未有，这一决定与员工的贡献或奉献无关。

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澳大利亚公司的裁员

在National Australia Bank和Canva发布声明后，澳航的计划成为三周内澳大利亚第三项重大的企业重组公告。NAB的变化涉及2,500个职位，Canva则涉及1,200个职位。三家公司合计约有4,550个企业工作岗位受到裁减、调动或重组影响。

澳航的重组正值航空燃油成本上涨之际。该公司此前表示，客户需求依然强劲，但将继续根据燃油成本调整票价和运输量。

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