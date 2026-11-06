Qantas集团表示，将在2027财年把Qantas和Jetstar的国内运输总运力削减4%，并将继续因应燃油成本上升调整票价。据ABC新闻报道，这是该公司在年度股东大会前发布的市场更新内容。

燃油支出

Qantas预计，新财年上半年的燃油支出将达到38亿美元。该公司还延长了对约85%年度燃油支出的对冲，主要使用布伦特原油。

据ABC新闻报道，布伦特原油价格已超过每桶100美元，而在2月美国袭击伊朗之前，价格约为60美元。Qantas表示，预计燃油价格将在2027财年期间保持高位。该公司将成本上升与中东战争联系起来。

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需求与财务表现

尽管计划削减运力，Qantas表示国际和国内旅行需求依然强劲。该航空公司评估称，国际需求得到将行程从中东转向其他目的地的客户支持。该公司称，企业和政府出行保持稳定，并正受到监测。

4月，该集团已因燃油成本削减国内运输运力并上调票价。8月，Qantas公布2025/26财年净利润为13亿美元，较一年前下降近20%。税前基础利润下降近14%，至21亿美元；与此同时，营收增长7%，至255亿美元。

该公司还取消了原计划进行的1.5亿美元股票回购。Qantas预计，其资本支出将处于此前公布的43亿至46亿美元区间的下限。

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