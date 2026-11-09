卡塔尔国有能源公司QatarEnergy已同意收购美国雪佛龙持有的纳米比亚海上石油勘探许可证0082（PEL82）25%的权益。据《The National》报道。

项目权益分配

交易完成后，雪佛龙将保留PEL82中55%的权益。纳米比亚的Namcor和Custos Energy将各持有10%的权益。该交易需要获得常规监管批准。

PEL82许可证涵盖2112B和2212A区块。其面积约为11,450平方公里，位于纳米比亚沿海海域，许可区域内水深介于350米至2300米之间。

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卡塔尔能源事务国务大臣兼QatarEnergy首席执行官萨阿德·卡比表示，该交易将加强公司与雪佛龙的关系，并扩大和多元化QatarEnergy在纳米比亚的业务布局。

奥兰治盆地勘探

在海上奥兰治盆地取得新发现后，纳米比亚正成为非洲油气勘探中心之一。根据报道援引的估算，这些发现可能蕴藏约110亿桶轻质原油和2.2万亿立方英尺天然气。

美国国际贸易管理局指出，如果这些油气藏获得商业确认，新发现到2040年可能使纳米比亚国内生产总值增长逾一倍。QatarEnergy还与壳牌和法国道达尔能源一道，在纳米比亚的勘探区块开展工作。

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