澳大利亚布里斯班市议会提议，将娱乐区毅力谷的允许建筑高度提高至40层。可持续增长片区计划规定，作为“高层开发取代城市蔓延”战略的一部分，可建设数千套新住房。

新的高度限制

根据该提案，圣保罗台地与布鲁克斯街之间、安街沿线以及大教堂广场附近地块的限制计划从30层提高至40层。在该区外围，建筑最高高度将逐步降至30层及以下。

布里斯班市长阿德里安·施林纳表示，应加强针对娱乐区的新规定和噪声防护。他说，新建筑在设计时必须考虑到居民将居住在夜生活场所和现场音乐场地附近。据澳大利亚广播公司新闻报道。

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咨询与批评

有关该提案的公众咨询将从11月13日持续至12月18日，最终计划预计于2027年出台。毅力谷成为该战略中最新一个区域：此前已计划提高因杜鲁皮利、卡林代尔和南达的高度限制。因杜鲁皮利和卡林代尔购物中心附近的允许高度将增至25层，南达社区和火车站附近则增至15层。这些变化将于12月11日生效。

名誉教授布赖恩·罗伯茨批评市议会的做法，称其是缺乏连贯性的分阶段开发的例子。他认为，40层建筑不符合布里斯班的规模。布里斯班居民联合会代表伊丽莎白·汉德利呼吁当局重点关注社会住房，而不是高层住宅综合体，并对保护城市特色表示担忧。

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