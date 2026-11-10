欧盟理事会支持欧盟委员会提出的建议，将针对化石燃料进口商的甲烷排放报告和核查要求推迟一年。据阿纳多卢通讯社报道，报告和核查要求计划推迟至2028年1月。最终时间表仍须由欧盟理事会和欧洲议会达成一致。

10月，欧洲议会支持将部分义务推迟三年。欧盟理事会于11月6日批准了较短的一年期方案，但加入了审查机制。欧盟委员会须在2027年9月30日前评估启动报告系统所需条件是否具备，这可能为再次延后期限打开道路。

进口商的期限

根据欧盟理事会的提议，提交甲烷排放强度数据的截止日期将推迟至2029年8月，遵守排放限值的期限将推迟至2031年8月。欧盟成员国政府将推迟的必要性归因于中东战争背景下天然气供应面临的风险以及价格上涨。

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欧洲环境保护基金会能源政策主管莉娅·皮尔斯纳表示，一年时间将让企业和政府有时间做好准备。同时，她警告称，多个审查节点会给法规实施带来风险，并加剧投资者和已着手准备满足新要求的企业所面临的不确定性。

环保组织的论点

清洁空气特别工作组欧洲甲烷政策经理巴勃罗·洛佩斯·莱加雷塔称，欧盟理事会的立场是朝正确方向迈出的一步，但强调“一个年头必须就是一个年头”。他说，标准每推迟一年，就意味着额外排放100万至200万吨甲烷。

若按20年期间评估影响，甲烷所滞留的热量是同等数量二氧化碳的80倍以上。欧盟数据显示，甲烷排放造成约30%的全球变暖。欧洲环境保护基金会代表还援引国际能源署的一项评估：采用现有的甲烷减排技术，短期内可额外向市场供应近150亿立方米天然气。

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