卡迪夫市议会许可小组委员会将于11月25日审议Millenium Stadium将营业时间延长至凌晨3:00的申请。据Interia Sport报道，这是为定于12月11日举行的安东尼·约书亚与泰森·富里比赛所必需的。

夜间运营申请

当晚的主赛计划于当地时间凌晨1:00举行。该体育场已申请一次性许可，以运营至凌晨3:00。Millenium Stadium被选中取代伦敦的Wembley，尤其是因为其拥有顶棚，并且活动可以更晚结束。

据该媒体报道，若在Wembley举行，这场体育之夜必须在当地时间23:00结束。组织方希望将主赛安排得更晚，以吸引美国市场更多观众。

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居民反对

一些卡迪夫居民反对延长该场馆的运营时间。其中一人呼吁市议会以目前的形式拒绝该申请，理由是清晨时段可能出现额外噪音、混乱和扰民问题。

另一名居民表示，活动结束后的喊叫、歌唱和反社会行为可能会打扰居住在体育场附近的家庭。他还对深夜饮酒与缺乏交通工具相结合表示担忧。

Interia Sport援引TalkSPORT报道称，拒绝修改许可条件可能会危及这场比赛的举行。

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