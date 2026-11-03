澳大利亚朗塞斯顿市议会计划裁减约10个管理层全职等效岗位。预计此举每年可节省约190万美元的人员开支，澳大利亚广播公司新闻报道。

议会结构调整

市议会首席执行官萨姆·约翰逊于10月26日通过电子邮件向员工和市议会议员通报了这些变化。议会在一份声明中表示，正在调整组织结构，并与受该决定影响的员工沟通。

议会评估认为，重组应能在不降低服务提供水平的情况下实现显著的运营节省。这些变化涉及团队结构和工作网络，并以近期提高生产率的措施为基础。

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博物馆职位与员工调动

据澳大利亚广播公司新闻报道，部分裁员可能影响朗塞斯顿维多利亚女王博物馆和美术馆的员工。议会表示，在可能的情况下，将考虑把员工调往其他职位。

朗塞斯顿2026—2027年度预算预计基本运营赤字为220万美元。相关变化计划于1月底实施。

澳大利亚服务业雇员工会塔斯马尼亚分会秘书塔什·沃克表示，工会将为其会员争取公平的离职补偿或可接受的调动方案。她还强调，需要防止裁员对社区服务造成负面影响。

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