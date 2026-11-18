在海地首都太子港及其周边地区，数千人走上街头，支持萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔以及参与打击帮派行动的萨尔瓦多军人。集会参与者呼吁布克尔不要停止斗争，并向对抗帮派组织的力量提供无人机和机器狗。

据法国24台报道，海地部长会议批准了与萨尔瓦多的合作协议，但未公开该文件的细节。正在萨尔瓦多访问的海地司法部长帕特里克·佩利西耶表示，萨尔瓦多军队没有确定的撤离日期。他说，至少在计划于明年举行的选举之前，他们的支持对于加强海地警方是必要的。

对萨尔瓦多军队的支持

上个月，在10月18日四名萨尔瓦多航空机械师遭袭后，布克尔向海地派遣了约2500名军人；这四人至今仍被视为失踪人员。该国帮派与在海地当局支持下行动的力量之间的冲突仍在持续。根据报道援引的数据，过去五年中，海地已有超过2万人死亡，帮派控制着约70%的太子港。

周二下午，警方使用催泪瓦斯驱散了一群前往一座体育场的人群，该体育场最近由海地和外国部队恢复安全保障。帮派控制该体育场超过两年，导致海地国家队无法在主场进行世界杯预选赛。

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专家警告

国际危机组织的分析人士警告称，海地至今仍没有关于外国部队可能撤离后的长期安全计划。该组织的报告基于对海地境内外官员进行的100多次访谈，指出该国缺乏识别威胁、协调安全机构以及持续降低暴力水平的战略。

报告称，海地国家警察去年在这个人口近1200万的国家中，现役人员不超过8000人。国际危机组织呼吁改善警察的薪酬、社会保障和服役条件，引入专业培训，并建立以工作表现而非政治为基础的明确晋升制度。

联合国表示，从2025年7月至2026年9月，无人机袭击造成至少87名平民死亡，其中包括21名儿童。萨尔瓦多副总统费利克斯·乌略亚表示，与海地签署的双边协议不会公开。乌略亚和萨尔瓦多安全部长古斯塔沃·比利亚托罗还表示，在找到四名失踪航空机械师后，军人将返回国内。

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