澳大利亚昆士兰州莫顿湾市议会同意关闭彼得里郊区怀利公园内为无家可归者专门划定的露营点。该决定是在州政府机构昆士兰经济发展局威胁对地方政府采取法律行动后作出的。

州政府机构的条件

8月，市议会允许正在经历无家可归状况的人士在怀利公园免费露营。昆士兰经济发展局表示，该露营点不合法，因为该公园位于莫顿湾中心优先发展区范围内。

据ABC News报道，该州政府机构在致市议会的信中承诺，如果议会遵守一系列要求，便不会采取法律行动。具体而言，市议会不得在该露营点登记新人员，现有居住者则必须在21天登记期结束后离开。

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公园必须清空

昆士兰经济发展局首席执行官朱利安·西蒙兹表示，在公园被完全清空之前，采取法律行动的可能性将一直存在。他指出，在确认试行登记已经结束且怀利公园已被清空后，他将撤回要求作出解释的通知。

人员离开后，市议会还必须监管该区域，以确保没有人试图再次在那里定居。莫顿湾市长彼得·弗兰纳里表示，市政当局将遵守州政府的要求。他称，提出司法挑战可能让当地纳税人花费数百万美元，并且很可能以市议会败诉告终。

弗兰纳里强调，市议会设立该露营点，是作为解决长期无家可归问题的短期方案，尤其是针对雷德克利夫海滨繁忙的公共场所。他还表示，该露营点为无法在莫顿湾获得紧急或支持性住房的人提供了一个更安全的场所。

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