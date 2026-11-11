澳大利亚纽卡斯尔市议会禁止气候组织 Rising Tide 在属于社区的土地上举行抗议和其他活动，“从现在起并在今后持续有效”。该动议凭借纽卡斯尔市长加文·莫里斯的决定性一票获得通过，澳大利亚广播公司新闻报道。

该禁令也适用于与 Rising Tide 有关联的团体。此前，市议会曾允许活动人士在港口附近的肖特兰营地组织活动。受该决定影响的活动包括计划于明年2月举行的纽卡斯尔港人民封锁行动。

市长和市议会的立场

加文·莫里斯表示，作出这一决定的依据是对 Rising Tide 先前活动期间安全问题的担忧。他说，参与者多次越过既定界限，尽管有人要求他们遵守这些界限。市长还解释说，提及关联组织是为了防止相同的抗议活动以不同名称举行。

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绿党议员希冯·伊舍伍德投了反对票。她表示，民主需要言论自由与和平抗议的权利，而市议会代表必须在其管辖的地区保护这一权利。

警方申请法院禁令

Rising Tide 活动人士扎克·肖菲尔德称市议会的决定过度。他表示，在此前三次有数百人在水上参与的封锁行动中，几乎没有出现严重的安全问题。

该组织最近的一次活动是在纽卡斯尔港举行的反煤炭“为地球划桨”活动，该活动不涉及使用公共土地，因此市议会的禁令不适用于该活动。与此同时，新南威尔士州最高法院正在审理警方要求禁止该活动的申请。法庭获悉，最多可能有785人参加，其中至少500人已经登记。警方对水上参与者的安全，以及这场持续五小时的行动结束后可能发生的反抗议表示担忧。

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