联合国安理会一致投票决定将与也门相关的制裁措施延长一年，其中包括冻结资产和旅行限制。安理会还要求停止胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击。

据半岛电视台报道，为制裁提供建议的联合国也门问题专家小组的任期也获得延长。该决议谴责胡塞武装的军事升级、针对沙特阿拉伯的海上和跨境袭击，以及对商船的威胁。

沙特阿拉伯拦截无人机

同一天，由沙特阿拉伯领导的联军表示，在该王国的利雅得地区和东部省上空拦截了疑似胡塞武装的无人机。胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚声称，该组织袭击了沙特阿拉伯的石油和军事基础设施，包括东西管道上的一座泵站，以及位于红海沿岸延布的一处石油设施。

萨雷亚还声称，无人机袭击了沙鲁拉机场的一架军用运输机，一枚弹道导弹击中了哈米斯穆沙伊特空军基地。这些信息均为胡塞武装代表的说法。他还声称袭击了位于利雅得的沙特阿美总部，并否认沙特阿拉伯关于胡塞武装据称袭击麦加地区的说法。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

沙特当局表示，每天约有400万桶原油经由东西管道改道输送至延布，约占全球供应量的4%。

也门的人道主义局势

安理会呼吁各方避免采取升级行动，并通过谈判解决争端。同时，安理会强调，制裁限制不应适用于人道主义援助和满足平民基本需求的物资供应。

联合国人道主义事务协调厅表示，自8月初以来，也门已有超过33.3万人流离失所，其中超过2.4万人是在过去一周内流离失所的。该机构称，暴力正在破坏医疗设施，迫使家庭离开家园，并阻碍人道主义组织开展工作。

关注我们在