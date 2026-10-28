澳大利亚中部的地方议会表示，在强降雨和洪水损坏道路、隔离偏远社区后，它们难以获得政府恢复资金。恶劣天气过去近八个月后，部分申请仍在审核中，ABC News Australia报道。

申请和议会支出

巴克利地区议会市长西德·瓦希斯特表示，2月和3月的洪水影响了该议会约70%的道路。其首份资金申请直到本月早些时候才提交。这份金额在430万至470万美元之间的申请，涵盖8个社区中30多条道路和127处受损地点。

瓦希斯特表示，议会不得不预先支付工程师和顾问的工作费用，同时未获告知何时会作出资金决定。他强调，议会不希望在恢复工作尚未开始的情况下进入下一个雨季。

麦克唐奈地区议会首席执行官贝琳达·厄克哈特表示，议会未能获得资金来消除同一场洪水造成的后果。她认为，申请要求对于偏远地区议会而言过于复杂。据她所说，现行规则也不允许将资金用于在易发生洪水、此前不存在此类设施的地区建设新的桥梁或渡口。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

政府承认存在延误

爱丽斯泉市议会首席执行官彼得·沃里斯也表示，他不认为其议会已获得资金，以补偿先前由洪水造成的损失。他提议引入预付款，使议会能够聘请承包商并在获得补偿前开始工作。

联邦紧急事务管理部长克里斯蒂·麦克贝恩确认，该系统按照费用报销原则运作：议会通过北领地政府提交申请。她承认，这一程序耗时过长。一个包括巴克利地区议会和凯瑟琳市议会在内的国家工作组正在研究延误问题。

北领地政府确认，巴克利的申请仍在评估中。爱丽斯泉市议会于6月提交并于8月更新的申请也仍在审核中。与此同时，政府表示，麦克唐奈地区议会尚未提交正式申请，尽管重建申请的提交期限开放至4月。一名政府代表承认，国家要求使一些议会更难提交申请，并表示正与联邦当局共同努力简化程序。

关注我们在