在加纳首都阿克拉，电台主持人菲利普·奥塞·邦苏（Philip Osei Bonsu），艺名为 O.B.，被加纳记者协会（GJA）评为年度记者。2026年11月7日，他在第30届GJA媒体奖颁奖典礼上获得GJA/P.A.V. Ansah年度记者奖，The Rio Times报道称。

邦苏在加纳广播电台Asempa FM主持晚间时段的时事节目Ekosiisen。典礼在La Palm Royal Beach Hotel酒店的Palms会议中心举行。活动主题包括表彰专业成就、加强媒体自由，以及在数字时代打击仇恨言论。

其他获奖者

评审团审阅了206名参评者提交的327件作品。自由记者纳比尔·艾哈迈德·鲁法伊凭借报道加纳渔业童工问题的作品《Stolen Childhood》获得电视新闻类别最佳奖。穆罕默德·富古获得印刷新闻类别奖，克林顿·耶博阿获得最佳广播报道奖，Joy FM的纳撒尼尔·阿托则因体育新闻报道获奖。

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关于记者安全的声明

GJA主席阿尔伯特·夸贝纳·德温富尔在典礼期间提出了媒体工作者安全问题。据他所说，2026年1月，该国记录了五起针对记者的袭击，其中三起据称有安全部门人员参与。该协会此前也表示，这三起事件可能与国家安全机构有关。

加纳总统约翰·德拉马尼·马哈马表示，2027年预算为媒体发展基金提供1000万加纳塞地的启动资金。据他所说，这些资金计划用于支持记者福利、专业培训、调查报道、数字素养和安全培训。马哈马还承诺尊重媒体的编辑独立性。

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