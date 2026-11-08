在巴基斯坦白沙瓦，省长信息与公共关系顾问萨马尔·哈伦·比卢尔表示，巴基斯坦与阿富汗之间的正常贸易无法恢复，只要如她所说，针对巴基斯坦的恐怖袭击仍从阿富汗领土发动，且该国主权受到质疑。据《黎明报》报道。

开放贸易路线的条件

比卢尔表示，恢复贸易路线的运行取决于解决巴基斯坦正当的安全关切，以及与阿富汗当局开展务实合作。她敦促喀布尔确保阿富汗领土不被武装组织用于袭击巴基斯坦。

这名官员表示，恐怖主义威胁依然存在，但该省的治安状况已有改善。她将此归因于增加警察巡逻，以及警方与安全部队之间更好的协调。

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该省的安全措施

比卢尔称，地区代表和发展委员会为与当地居民协商提供了平台，并促进开展以情报为基础的行动。她还表示，在近1万名参与私人安保的人员中，有5000至6000人已被调回警察部门重新分配。

她说，其余个案将被逐一审议，并考虑政治和宗教领袖面临的实际安全威胁。比卢尔强调，青年获得教育、工作和发展机会，对于防止他们参与武装活动是必要的。

关于政府项目的声明

这名顾问还称，Sehat Card项目对低收入家庭和收入低于平均水平的家庭十分重要。与此同时，她对腐败指控、利益集团的影响以及采购中的优待表示担忧，并强调需要透明度、问责制和遵守择优原则。

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