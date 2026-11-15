英国政府独立强奸问题顾问、教授卡特琳·霍尔呼吁，更详细地研究英格兰和威尔士法院审理性暴力案件的方式。她表示，在喜剧演员拉塞尔·布兰德因强奸罪被定罪后引发的公众关注，应被用于研究庭审期间强奸迷思的传播，以及法官向陪审团作出的指示，卫报报道。

呼吁提高法院透明度

霍尔表示，司法系统在对待举报强奸和性暴力的人士方面存在许多问题。与此同时，调查和庭审的过程在很大程度上仍不为公众所了解。

这位教授强调，有必要对律师、法官和陪审员在此类审判中的行为进行适当研究。她认为，这是让受害者能够寻求法律规定的公正所必需的。

霍尔指出，警方和皇家检察署通过“索特里亚行动”取得了显著进展。这一做法要求调查聚焦于嫌疑人，而不是受害者的行为。不过，这位顾问评估认为，法院系统落后于这些变化。

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霍尔上月发布的一份报告指出，按照新体系准备的性暴力案件可能在审判阶段面临严重障碍。她称，辩护律师使用强奸迷思是可能的问题之一。

给陪审团的指示

受害者事务专员克莱尔·瓦克斯曼也呼吁设立法定义务，要求法官在庭审中出现强奸迷思时向陪审团作出指示。她表示，司法公正必须以证据为基础，而不是建立在错误观念之上。

在布兰德的审判中，他的律师伊恩·温特曾表示，提出指控的女性没有反抗、没有尖叫，也没有试图离开。据该报报道，布兰德因被认定强奸一名女性并对另外三名女性实施性侵犯，被判处超过10年监禁。

判决后，为强奸和性暴力受害者提供支持的服务机构报告称，求助数量显著增加。英格兰和威尔士强奸危机组织执行董事恰拉·伯格曼表示，自本月初以来，拨打24小时支持热线的电话数量增加了四倍。

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