Rafael Advanced Defense Systems推出了新型Super Ice巡航导弹，这是Icebreaker的下一代产品。该导弹配备1000磅战斗部，而Icebreaker的战斗部重量为250磅，《耶路撒冷邮报》报道。

射程与发射平台

据Rafael称，Super Ice的射程更远、速度更高，但该公司未披露具体数据。Icebreaker的射程超过300公里，速度至少为0.8至0.9马赫。

Super Ice可由F-35、F-16和F-15飞机发射。Rafael还表示，该导弹可集成至空中、海上和地面发射平台。Rafael空中系统部门高级副总裁兼负责人加德·格瓦表示，将其集成到广泛的航空平台上无需对载机进行重大改装。

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制导系统

该公司表示，导弹配备自主导航系统、低空地形跟随飞行系统，以及采用图像匹配技术的光电制导系统。Super Ice还应能在不同天气条件下运行，并对不同目标实施高精度打击。

《耶路撒冷邮报》指出，此类导弹旨在预警时间较短的情况下打击战略性和防护严密的设施。Rafael没有说明开发Super Ice所要应对的具体威胁。预计该导弹将于2027年初投入使用。

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