在捷克布拉格，伦敦阿森纳门将大卫·拉亚表示，球队希望利用上赛季在欧冠决赛点球大战中负于巴黎圣日耳曼的经历，以改善本赛季的成绩。《卫报》报道。

决赛失利成为动力

上赛季，阿森纳赢得了欧冠联赛阶段的全部八场比赛，随后闯入在布达佩斯举行的决赛。伦敦球队在那里在点球大战中负于巴黎圣日耳曼。

拉亚表示，这段经历始终萦绕在球队心头。这名门将希望，赢得欧冠能够帮助阿森纳将这场失利抛在身后，同时强调这种痛苦应当继续成为球员们内在的动力。

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对阵斯拉维亚的扑救

在对阵布拉格斯拉维亚的比赛中，拉亚在奥斯卡·库比亚克头球攻门后完成了一次重要的飞身扑救。上半场结束后，阿森纳以2比0领先，对手则试图扳回比分。凭借这一结果，伦敦俱乐部在四场比赛中拿到10分，并升至联赛积分榜第三位。

拉亚还将自己关键扑救归因于对自身能力的信心和每周的训练。他表示，教练组、守门员教练和球队的信任也给了他额外动力。对阵斯拉维亚的比赛是阿森纳在欧战中连续第10场客场不败。

阿森纳在欧冠中的下一个对手将是多特蒙德，球队将于12月9日主场迎战皇家马德里。这些比赛可能会影响伦敦球队以联赛阶段前两名完赛的机会。

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