南非总统西里尔·拉马福萨在11月4日地方选举前夕，呼吁非洲人国民大会（ANC）候选人不要傲慢地对待选民，也不要侵吞用于发展的资金。在结束为期两天的夸祖鲁-纳塔尔省竞选行程时，他表示，候选人必须不辜负民众的信任。

据TimesLIVE报道，拉马福萨在贡巴纳蒂向候选人发表讲话，并在那里结束了行程。他说，人们选举他们是因为信任他们，因此候选人必须努力工作，不要脱离群众，不要居高临下地看待选民，也不要窃取发展资金。

夸祖鲁-纳塔尔省的竞选活动

此次竞选行程聚焦埃特奎尼市，民调显示，非国大可能在那里面临最艰难的考验，并首次失去对该市的控制权。总统车队沿途出现了MK党支持者的纠察活动，该党与南非前总统雅各布·祖马有关联。在贡巴纳蒂，因卡塔自由党支持者加入了他们。

拉马福萨对支持者表示，只有非国大拥有实施有意义的发展计划所需的政策、能力和经验。他还说，在竞选期间，他听到该省居民对失业问题的抱怨，并提到了基础设施项目；他说，这些项目应促进经济增长和创造就业岗位。

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为洪灾受害者提供住房

作为此次访问中政府部分的一环，拉马福萨访问了蒙克莱尔，了解因2022年洪灾而流离失所家庭的安置进展。根据总统府的信息，当地计划再修复500个住房单元，以便总共向仍在临时避难所居住的人们提供超过1,000个住房单元。

总统还在德班以北的科努比亚向受益人交付了房屋。据他说，该项目第二阶段还在建设145栋房屋，计划到2027年年中共完成460套永久住房。拉马福萨强调，临时住房不应变成永久住房。

在汤加特与南非民主教师联盟代表会面时，他承诺加快向学校拨付资金，并雇用更多教师和行政人员来填补空缺职位。

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