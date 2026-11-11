在美国，伊利诺伊州联邦众议员德莉娅·拉米雷斯与众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯进行了首次会谈，讨论在下一届国会中可能就限制向以色列转让武器的法案进行表决。据阿纳多卢通讯社报道，消息援引Drop Site News。

限制供应的法案

拉米雷斯是《阻止炸弹法案》的提出者，该法案于2025年5月提交。该文件规定，除非满足法案规定的条件，否则禁止向以色列出售、转让或出口某些类型的进攻性武器，包括钻地炸弹、炮弹和精确制导弹药。

该倡议拥有82名共同提案人，但众议院尚未将其付诸表决。拉米雷斯表示，杰弗里斯没有直接拒绝她，她计划在未来几天再次与他交谈。

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押注进步派阵营

拉米雷斯表示，预计将在11月3日中期选举后扩大的国会进步派党团，可能在推动该文件方面发挥关键作用。她还与党团主席格雷格·卡萨尔讨论了策略，并会见了数名新当选的议员；这些议员在竞选期间主张停止美国对以色列的军事支持。

杰弗里斯尚未公开承诺将该法案提交表决。赢得国会两院控制权的民主党人将于本月晚些时候举行众议院领导层选举，而众议院全体成员将在1月第120届国会开始工作后选举议长。

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