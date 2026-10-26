Rand Water呼吁约翰内斯堡将用水量减少15%——TimesLIVE

在南非约翰内斯堡，Rand Water因主干供水系统承受巨大压力，呼吁居民立即将用水量减少15%。该系统正以最大能力运行，而持续居高不下的需求增加了供水中断的风险，TimesLIVE报道。

与此同时，市内多个地区的居民抱怨称，他们已断水一周或更久。尤其是通过Commando系统供水的Brixton、Mayfair West、Greenside、Melville、Crosby和Parktown West均出现供水中断。Crosby和Brixton蓄水池以及Brixton水塔在一周内始终处于极低水位。

水资源损失与限制措施

Johannesburg Water表示，其系统承受着巨大压力，并请求居民和企业不要将饮用水用于非必要用途。该市实施一级限制：06:00至18:00期间禁止浇灌花园和注满游泳池，也禁止用水管清洗汽车、人行道和车道。

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据该媒体报道，Johannesburg Water老化的基础设施导致其从Rand Water购买的水几乎有一半流失。约32%的水因管道爆裂和泄漏而损失，该市平均每天接到140起管道爆裂报告。每年无收益水损失估计为30亿至38亿兰特，而基础设施更新积压金额为266亿至640亿兰特。

市内地区长期供水中断

Parktown West居民Helen Wilson称，她已经10周没有用水。她表示，在过去一周里，只有在夜间才会出现微弱水流，因此她和丈夫安装了蓄水罐储水。

Kensington Ridge居民Shamima Bhabha表示，自3月以来，她所在地区要么没有供水，要么从午夜至大约凌晨5点供水。她将问题与Alexander Park蓄水池切换至旁路模式以及系统配置变更联系起来。供水中断还影响了Selby地区的企业：企业主表示，停电会导致供水所需的水泵停止运转。

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