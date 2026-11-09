与起初采用药物治疗和改变生活方式相比，早期侵入性心脏手术并不能延长患有稳定性冠状动脉疾病且负荷试验结果异常的患者寿命。国际研究IS​​CHEMIA-EXTEND的作者得出了这一结论，News-Medical报道。

死亡率差异极小

研究人员分析了ISCHEMIA试验参与者的长期随访数据，该试验纳入了超过5000名患有稳定性冠状动脉疾病的男性和女性。在近十年内，早期侵入性治疗组的死亡概率为26%，保守治疗组为27%。

总体而言，该研究记录了患者入组后最长13年内的1071例死亡。研究人员通过直接联系和国家医疗登记系统确定了96%参与者的生存状况。

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手术缓解了症状

侵入性治疗尤其包括植入支架和冠状动脉搭桥手术。此前的ISCHEMIA结果显示，将此类手术与药物治疗及生活方式改变结合，可减轻胸痛患者的症状并改善其生活质量，但并未降低严重心脏问题的发生频率。

该试验涉及来自欧洲、北美、亚洲和南太平洋地区37个国家320家医院的患者。所有人都接受了控制胆固醇和血压的药物，并获得有关饮食和身体活动的建议。一组在负荷试验结果异常后不久接受手术，另一组则仅在症状恶化或心脏病发作后接受手术。

作者强调，结论专门适用于稳定性慢性冠状动脉疾病。对于发生心脏病发作或面临心脏病发作威胁的患者，侵入性恢复血流仍至关重要。研究结果在美国心脏协会科学会议上公布，并同时发表在《JAMA》期刊上。

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