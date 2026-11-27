一项涵盖来自法国、希腊、立陶宛、挪威、西班牙和英国的1663对母子组合的研究显示，儿童时期较高的饮食质量与青少年时期较低的代谢综合征风险评分相关。同时，研究人员未发现母亲孕期饮食质量与其子女大多数心脏代谢指标之间存在令人信服的关联，News-Medical报道。

从孕期到青春期评估饮食

HELIX项目纳入了六个基于人群的队列。研究人员通过食物摄入频率问卷，在孕期、5至12岁儿童阶段以及12至18岁青少年阶段评估饮食情况。由于立陶宛和英国的数据缺失或不完整，涉及母亲饮食的分析仅限于四个队列。

研究人员采用了0至100分的健康和可持续饮食指数。该指数考虑了豆类、蔬菜、水果、面包和谷物、鱼类和海鲜、肉类、乳制品的摄入频率，对于儿童和青少年还包括甜食。得分越高，表示越符合健康和可持续饮食建议。

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饮食质量随年龄增长而下降

在有饮食评估数据的参与者中，该指数的平均得分在孕期最高，为62.8分。儿童时期为58.0分，青少年时期为55.2分。儿童时期的饮食得分与青少年时期得分的关联，比母亲孕期饮食与青少年时期得分的关联更密切。

青少年随访共有864名参与者，平均年龄为15岁。近三分之一的儿童和青少年超重或肥胖。研究人员根据高密度脂蛋白胆固醇水平、腰围、血压、胰岛素和甘油三酯的综合数据评估代谢风险。这一指标并非代谢综合征的临床诊断。

作者警告称，该研究属于观察性研究，不能证明因果关系。用于评估儿童和青少年饮食的问卷未经验证，且数据收集方式不同：父母描述的是儿童过去一年的饮食，而青少年报告的是自己过去三个月的饮食。

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