西班牙足球俱乐部皇家马德里在2025–2026赛季获得了12.21亿欧元的运营收入，而拜仁慕尼黑的合并收入为9.882亿欧元。因此，两家俱乐部的收入差距约为2.33亿欧元，Euronews报道称。同时，这些数据并不完全具有可比性，因为皇马未将球员转会收入计入运营收入。

皇马创纪录

皇马主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯在俱乐部年度会员大会上公布了财务业绩。他还宣布，2026–2027赛季的预算为12.5亿欧元。这家马德里俱乐部首次突破12亿欧元运营收入大关。

皇马的EBITDA，即息税折旧摊销前利润，创下纪录，达到2.874亿欧元。税后净利润约为2600万欧元，比上个赛季增长8%。

俱乐部的营销收入增长6%，达到5.39亿欧元。圣地亚哥·伯纳乌球场的收入增长11%，达到3.63亿欧元，电视转播权和国际赛事另外带来3.19亿欧元收入。球场收入比2018–2019赛季改造开始前的最后一个赛季高出一倍以上。

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拜仁接近10亿欧元

拜仁的收入从9.783亿欧元增长至9.882亿欧元。赞助收入增加近3000万欧元，达到2.684亿欧元。商品销售收入也创下俱乐部纪录，达到1.528亿欧元。

与此同时，这家德国俱乐部的盈利能力下降：税前利润下降16.9%，至3530万欧元；净利润下降15.9%，至2280万欧元。拜仁解释称，这是因为俱乐部在上一财年获得了与欧洲杯和欧冠决赛相关的一次性收入。

俱乐部还表示，其会员数量首次超过50万人。拜仁称，这使其成为按会员数量计算的全球最大体育俱乐部。

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