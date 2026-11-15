联合国安全理事会已就下一任联合国秘书长人选举行了八轮非正式摸底投票。根据最近一轮投票结果，来自哥斯达黎加的联合国贸易和发展会议负责人雷贝卡·格林斯潘领先，但目前尚无候选人在没有反对票的情况下获得支持。

据半岛电视台报道，格林斯潘获得12票赞成和3票反对。来自阿根廷的国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西位列第二，获得9票赞成、4票反对和2票未表态。圭亚那常驻联合国大使卡罗琳·罗德里格斯-伯克特位列第三，获得8票赞成、5票反对和2票未表态。

如何选举秘书长

实际上，联合国负责人的候选人由安理会决定，安理会由15个国家组成。要推荐一名候选人，至少需要9票赞成，且不得遭到五个常任理事国中任何一国的否决，这五国分别是中国、法国、俄罗斯联邦——侵略国、英国和美国。此后，该候选人还必须获得联合国大会批准。

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在正式投票前，安理会成员会举行匿名的所谓摸底投票。他们可以支持候选人、反对候选人，或不表态。在后期阶段，将使用不同颜色的选票，以区分安理会常任理事国的立场与10个非常任理事国的投票。

八名候选人和截止日期

目前仍有八名候选人留在竞选中。除格林斯潘、格罗西和罗德里格斯-伯克特外，其他候选人包括来自厄瓜多尔的前联合国大会主席玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨·加尔塞斯、阿联酋国务部长拉娜·扎基·努赛贝、来自土耳其的欧安组织负责人费里敦·哈迪·锡尼尔利奥卢、厄瓜多尔政治人物伊冯娜·阿-巴基，以及乌干达政治人物奥拉拉·奥通努。

现任秘书长安东尼奥·古特雷斯应于12月31日离任。联合国宪章没有规定，如果安理会未能在该日期前就候选人达成一致，应遵循何种程序。在这种情况下，可能的选择包括推荐一名任期较短的候选人，或提出一名折中候选人。

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