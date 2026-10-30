巴基斯坦陆军发言人表示，对伊斯兰堡在美国与伊朗之间进行调解持谨慎乐观态度。巴基斯坦三军新闻局（ISPR）局长、陆军中将艾哈迈德·谢里夫·乔德里在拉瓦尔品第作出上述表示，Dawn报道。

乔德里称，巴基斯坦国防军司令兼陆军参谋长、陆军元帅阿西姆·穆尼尔10月两次访问德黑兰。最近一次访问于周一进行，沙特国防大臣哈立德·本·萨勒曼王子和土耳其情报部门负责人易卜拉欣·卡林参加。

乔德里表示，穆尼尔的两次访问可能表明出现了一些积极进展。同时，他强调，巴基斯坦将局势描述为“谨慎乐观”，并提到有影响力的反对和解者；据他所说，这些人认为冲突对自己有利。该发言人未透露德黑兰会谈的内容，也未说明美国是否支持此次访问。

与伊朗的接触

在沙特阿拉伯更深入介入冲突后，德黑兰会议成为伊朗首次与麦加防务联盟所有成员进行的高级别接触。该联盟包括沙特阿拉伯和土耳其，其协议于8月7日签署。协议规定，对一名成员的武装攻击将被视为对所有成员的攻击。

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会谈后，伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫森·雷扎伊表示，地区安全应由该地区国家在不受外部干预的情况下保障。

联盟可能扩大

乔德里指出，协议文本并未禁止接纳新成员。在回答有关伊朗可能加入的问题时，他表示，所有认同集体威慑和地区和平愿景的人都可以加入该联盟。同时，决定必须由三个主要方面的政治领导层作出。

他还表示，是否可能向沙特阿拉伯增派巴基斯坦部队，将取决于具体情况以及两国的政治领导层。乔德里称，巴基斯坦致力于保卫沙特阿拉伯以及麦加和麦地那两座圣城，但不是也门内部冲突的一方。

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