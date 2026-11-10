在波兰，政府发言人亚当·什瓦普卡表示，卡罗尔·纳夫罗茨基目前是一位比法律与公正党主席雅罗斯瓦夫·卡钦斯基严肃得多的政治人物。他在“事件嘉宾”节目中作出上述表态，Polsat News报道。

对卡钦斯基言论的回应

主持人玛格达·萨科夫斯卡询问什瓦普卡，他是否认为自己是波兰当局的代表。她提到了卡钦斯基在每月纪念斯摩棱斯克空难遇难者活动期间所说的话。PiS领导人称现政府是“外来的”，并表示其“实际上并非波兰的”，必须下台。

什瓦普卡回应称，他当然认为自己是波兰当局的代表。他称卡钦斯基的言论令人愤慨，并表示这位PiS领导人一再将与自己意见不合的一部分人排除在共同体之外。政府发言人称，这类言论表明卡钦斯基“完全无能为力”，因为在他看来，卡钦斯基已不再对任何事情产生影响。

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提及PiS内部的分裂

政府发言人还提到了几个月前发生在法律与公正党内部的分裂。他表示，卡钦斯基未能维持其议会党团的团结，一个由数十名议员组成的团体离开了该党团。

7月底，一批政治人士离开PiS，此前他们拒绝签署一份声明，表明自己不属于在党内开展政治活动的协会。前总理马泰乌什·莫拉维茨基也没有签署该文件，随后成立了“发展加”议会党团。

卡钦斯基在讲话中还表示，当局正试图消除波兰的民主和法治，其中包括阻碍宪法法庭的工作。他呼吁阻止这一情况发生。

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