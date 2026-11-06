在欧洲针对客机的虚假炸弹威胁消息频发之际，爱尔兰和保加利亚的媒体编辑部收到了含有炸弹威胁的电子邮件。爱尔兰公共广播机构RTÉ在收到消息后疏散了办公场所，保加利亚电视台Nova TV也收到了邮件。正如ABC News Australia报道，这些于当地时间周五发出的消息署名为“米哈伊尔·安德罗波夫”，主题为“给西方的信息”。

邮件发送者声称对自周二以来影响数十个航班的一波威胁负责，并称其为欧洲交通运输遭袭的前兆。英国广播机构Sky也表示收到了一起安全威胁。路透社无法确认发送者身份、邮件来源，也无法证实这些邮件与针对航班的威胁存在关联。

战斗机护航

据匈牙利国防部长罗穆卢斯·鲁辛-森迪称，周五战斗机在匈牙利领空护送了从布鲁塞尔飞往索非亚、以及从布拉格飞往布加勒斯特和塞浦路斯的飞机。他还表示，北约已下令在匈牙利与罗马尼亚边境附近进行空中巡逻。

丹麦警方报告了针对哥本哈根机场航空交通的威胁，但认为乘客没有危险。捷克警方登记了涉及九个从布拉格起飞或抵达布拉格航班的炸弹威胁报告，但没有航班被取消。据意大利机场管理部门的一名消息人士称，一架从布拉格飞往罗马的Wizz Air飞机被改降至威尼斯。

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协调行动的迹象

法国报告了四起针对飞越其领土飞机的新威胁；所有飞机均安全降落。没有发现爆炸装置，所有飞机都安全着陆。

西班牙外交部长何塞·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯表示，欧洲不同国家发生的同类事件不太可能是巧合。他认为，这是一场混合侵略和心理战的企图。安全专家也指出，这些威胁具有协同混合攻击的迹象，但并未排除模仿者或出于自身动机行动者所为的可能性。

此前一天，在意大利，航空公司以及罗马和米兰机场运营商收到了电子邮件，邮件作者自称是被俄罗斯禁止的极右翼反女权主义运动“男性国家”的代表。这些消息的来源尚未得到证实。该运动创始人弗拉季斯拉夫·波兹尼亚科夫表示，该组织已不复存在，且与这些威胁无关。

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