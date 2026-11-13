《卫报》：Reform UK用党内资金支付法拉奇安保费用

据《卫报》援引消息人士报道，在英国，改革英国党（Reform UK）使用党的中央资金支付其领导人奈杰尔·法拉奇的个人安保费用，尽管加密货币亿万富翁克里斯托弗·哈伯恩和法拉奇本人都表示，赠予这名政治人物的500万英镑是用于保障其安全。

政府和党派安保

据该报报道，在2025年对政府安保方案进行审查后，法拉奇获提供一名保镖、一名司机和一辆汽车。这一方案与向官方反对党领袖凯米·巴德诺赫提供的方案类似，但法拉奇拒绝了。

此后，改革英国党为其领导人提供了一支安保团队和两辆汽车的资金。消息人士称，在过去一年中，这些开支超过了15万英镑。法拉奇在2024年当选议员后接受了政府安保，并一直使用至2025年秋季。

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关于赠款的解释

哈伯恩在法拉奇作为候选人参加2024年议会选举前不久向他提供了500万英镑。在《卫报》报道这笔赠款后，这名商人表示，这些资金旨在支持法拉奇当前及其终身的安全。法拉奇本人也表示，这笔钱是他个人安全所需。

改革英国党的一名发言人表示，该党通常不评论安保问题。该党也未回答法拉奇是否将500万英镑中的一部分用于安保，以及他为何拒绝所提供的政府方案。据《卫报》报道，改革英国党区分了与该党领导人政治活动有关、由该党支付的安保开支，以及他可能的长期个人安保需求，后者据称是这笔赠款的用途。

该报消息人士还称，党的资金也被用于支付法拉奇房产的安保措施，包括其家人使用的房产。

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