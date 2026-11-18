英格兰橄榄球超级联赛已正式开放申请，面向希望在赛事于2029—2030赛季扩军至12支球队后加入的俱乐部。据《卫报》报道，有意俱乐部必须在2月1日前表明意向，随后将启动招标程序。

Prem Rugby管理层计划向赛事增加两支球队。该组织首席执行官西蒙·梅西-泰勒目前在美国，正试图吸引潜在投资者。

加入条件

要加入联赛，申请者必须购买所谓的P share，即价值2000万英镑的联赛股份。该报将梅西-泰勒赴美之行与为潜在参与者寻找投资者的需要联系起来。

预计可能提交申请的俱乐部包括曾参加顶级联赛的Worcester Warriors和London Irish。Worcester Warriors去年赢得了改制后的Championship，而London Irish则表示计划最早于下赛季重返第二级别联赛。

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已吸引大量投资的Coventry、Ealing和Cornish Pirates也可能表达兴趣。目前征战第三级别National League 1的Birmingham Moseley被认为是一个有吸引力的选择，因为据消息人士称，与足球俱乐部Birmingham City有关联的美国投资公司Knighthead Capital Management已表示过兴趣。

新特许经营权与来自威尔士的俱乐部

Prem Rugby还允许设立新的特许经营权，以扩大联赛的地理覆盖范围。约克郡被认为是一个有前景的地区。联赛管理层也在关注Wasps周边局势的发展：该俱乐部获得了肯特郡塞文奥克斯附近一块土地的10年期选择权。

威尔士橄榄球联盟已致函表示，希望将其俱乐部纳入该赛事并创建英格兰—威尔士联赛。与此同时，据该报消息，Prem Rugby管理层首先倾向于接纳英格兰俱乐部。对有意方的一项关键要求是在Championship至少参加一个赛季。

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