新西兰橄榄球联盟确认，戴夫·雷尼将继续担任全黑队主教练，直至2027年世界杯。BBC Sport报道。

联盟首席执行官史蒂夫·兰开斯特表示，组织完全信任雷尼，他的职位并未受到质疑。联盟计划在明年年中决定，这位教练是否会在2027年世界杯后继续执教国家队。

连败

新西兰队在国家锦标赛11月阶段遭遇两连败。全黑队在一个日历年内总共输掉五场比赛——这是自1998年以来首次。

雷尼于3月接手球队。在7月进行的国家锦标赛比赛中，新西兰队击败了法国和爱尔兰，还在埃利斯公园球场战胜了卫冕世界冠军南非队。

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欧洲巡回赛

战胜南非后，新西兰队在Rugby's Greatest Rivalry系列赛中三次不敌对手，并以1比3输掉该系列赛。两场令人信服地战胜澳大利亚，使全黑队得以保住布莱迪斯洛杯。

与此同时，欧洲巡回赛十分艰难：球队73年来首次输给威尔士，随后又在特威克纳姆球场以创纪录的分差惨败给英格兰。

球队还经历了长期安全主管洛根·卡德沃拉德去世的悲痛。BBC指出，这一损失带来的情绪影响以及全年紧张的赛程，被认为是部分解释状态下滑的因素。新西兰橄榄球管理人员还将审视Rugby's Greatest Rivalry系列赛的影响，并计划该系列赛可能于2030年回归。

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