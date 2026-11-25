英格兰橄榄球队对将在英格兰特威克纳姆的安联球场举行的对阵新西兰的次回合比赛首发阵容作出五处调整。23岁的埃克塞特酋长队后排球员格雷格·菲西劳将首次代表英格兰首发出场。

菲西劳首次首发

据BBC Sport报道，菲西劳在英格兰此前三场秋季胜利中均替补登场。他将在首发阵容中取代本·柯里，后者将作为替补开始比赛。本赛季，菲西劳在英超联赛所有球员中持球推进次数最多，擒抱次数排名第四。

弗雷迪·斯图尔德将取代乔治·弗班克出任全卫。汤米·弗里曼在轻微大腿伤势恢复后将回到边锋位置；这次伤势使他缺席了英格兰上周以37:12战胜新西兰的比赛。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

英格兰阵容调整

埃利斯·根奇和卢克·考恩-迪基也进入首发阵容，后者将取代杰米·乔治担任钩球员。21岁的北安普顿队争球半卫阿奇·麦克帕兰再次入选替补名单；他两周前在对阵日本的比赛中完成英格兰队首秀。

比赛将于格林尼治时间16:40开始。若获胜，英格兰将以不败战绩结束秋季系列赛，取得六连胜，并在首届国家锦标赛总积分榜上排名第三。现任六国锦标赛冠军法国队与世界冠军南非队将在周日的赛事决赛中交手。

关注我们在