德国黑森州数据保护专员在德意志银行内部记录泄露后，对该行启动调查。据Cyprus Mail报道，由于德意志银行总部位于美因河畔法兰克福，调查由数据保护专员亚历山大·罗斯纳格尔的办公室进行。

监管机构正在核查什么

监管机构须查明该银行是否采取了适当的数据保护措施，以及是否及时向主管部门通报了此次泄露。罗斯纳格尔还将核查，德意志银行是否毫不拖延地通知了受该事件影响的人员。

罗斯纳格尔表示，其办公室已向该银行索取补充信息和文件。德意志银行告诉路透社，该行已自行将泄露事件通知相关部门。德国报纸《商报》此前报道了调查启动一事。

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内部数据泄露

调查是在有关德意志银行1500万条内部记录泄露的报道背景下启动的。基于这些数据的报道再次将注意力引向这家德国银行此前与客户的关系，其中提及俄罗斯寡头、美国总统唐纳德·特朗普和杰弗里·爱泼斯坦。

德意志银行表示，报道中提出的问题涉及多年前的事件，此后该行已加强控制系统。据路透社报道，此次泄露对这家金融机构的声誉造成负面影响，并导致其股价下跌。

《金融时报》还报道称，2017年，德意志银行误将一份特朗普的税务文件发送给另一名客户的会计师。特朗普在前往马尼拉期间评论此事时表示，银行不应披露该文件，并称此举违法。德意志银行未对他的反应发表评论。

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